Torvaianica | investita ciclista | ragazza in codice giallo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 ottobre 2022) Stava percorrendo via di Campo Selva, all’incrocio con via diAlta. E proprio quando ha svoltato sulla strada che porta verso il quartiere residenziale, è statada un’auto. È successo questa mattina attorno alle ore 9:40 a. Unaè stata travolta e gettata a terra. Accanto a lei, primo a soccorrerla, il compagno di viaggio, un altro, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immobilizzato la donna per evitare ulteriori traumi. Le ferite La, trasportata inal S. Anna di Pomezia, sembra aver riportato una frattura del femore, oltre a varie contusioni ed ematomi. Seguiranno aggiornamenti. Paura a ...