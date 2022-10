Torino, i convocati di Juric per la sfida al Napoli: out in quattro (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino per la sfida di oggi pomeriggio contro il Napoli, out in quattro Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino per la sfida di oggi pomeriggio contro il Napoli, out in quattro. La lista completa: convocati – Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Aina, Bayeye, Karamoh, Lukic, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Garbett, Linetty, Sanabria, Vlasic, Edera, Radonjic, Miranchuk L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivanha diramato la lista deidelper ladi oggi pomeriggio contro il, out inIvanha diramato la lista deidelper ladi oggi pomeriggio contro il, out in. La lista completa:– Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Aina, Bayeye, Karamoh, Lukic, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Garbett, Linetty, Sanabria, Vlasic, Edera, Radonjic, Miranchuk L'articolo proviene da Calcio News 24.

