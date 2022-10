"Tienimi la mano" si può ascoltare su tutte le piattaforme di podcast gratuite, oltre che sul sito di corriere.it (Di sabato 1 ottobre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Liliana Segre è una donna dura. Non ha nulla di accondiscendente. Per sopravvivere ad Auschwitz, e per raccontare quel che hai subìto, devi essere molto forte, e talora duro. Questo non significa non conoscere l’amore. Al contrario, è l’amore che ha salvato Liliana Segre. Un amore contenuto in due strette di mano. Quella d’addio al padre, che ad Auschwitz fu tra i sommersi, non tra i salvati. E quella di benvenuto dell’uomo della sua vita, il marito. È un bellissimo lavoro, il podcast che Myrta Merlino ha dedicato a Liliana Segre, realizzato da Chora Media con il corriere della Sera. Lo si può ascoltare su tutte le piattaforme di podcast gratuite, oltre che sul ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 ottobre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Liliana Segre è una donna dura. Non ha nulla di accondiscendente. Per sopravvivere ad Auschwitz, e per raccontare quel che hai subìto, devi essere molto forte, e talora duro. Questo non significa non conoscere l’amore. Al contrario, è l’amore che ha salvato Liliana Segre. Un amore contenuto in due strette di. Quella d’addio al padre, che ad Auschwitz fu tra i sommersi, non tra i salvati. E quella di benvenuto dell’uomo della sua vita, il marito. È un bellissimo lavoro, ilche Myrta Merlino ha dedicato a Liliana Segre, realizzato da Chora Media con ildella Sera. Lo si puòsulediche sul ...

