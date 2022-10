The Midnight Club: gustatevi il final teaser della nuova serie di Mike Flanagan (Di sabato 1 ottobre 2022) Il final teaser della nuova serie Netflix firmata Mike Flanagan, The Midnight Club, ci accoglie al Brightcliff Hospice. The Midnight Club sta per arrivare su Netflix, ma la nuova serie Netflix prodotta da Mike Flanagan deve ancora terminare le presentazioni... E lo fa con un final teaser davvero da brividi. Il nuovo video condiviso online regala così delle piccole anticipazioni sugli eventi raccontati negli episodi e sull'atmosfera che contraddistingue il progetto. Percorriamo i corridoi (o forse sarebbe meglio dire i sotterranei?) del Brightcliff Hospice in quest'ultimo video promozionale di The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 ottobre 2022) IlNetflix firmata, The, ci accoglie al Brightcliff Hospice. Thesta per arrivare su Netflix, ma laNetflix prodotta dadeve ancora terminare le presentazioni... E lo fa con undavvero da brividi. Il nuovo video condiviso online regala così delle piccole anticipazioni sugli eventi raccontati negli episodi e sull'atmosfera che contraddistingue il progetto. Percorriamo i corridoi (o forse sarebbe meglio dire i sotterranei?) del Brightcliff Hospice in quest'ultimo video promozionale di The ...

