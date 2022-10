The Kingdom: Exodus, il trailer dei nuovi episodi diretti da Lars von Trier (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 27 novembre debutterà su Mubi The Kingdom: Exodus, l'ultimo capitolo dell'opera di Lars von Trier, ecco il nuovo trailer. Mubi ha condiviso il nuovo trailer di The Kingdom Exodus, terza e ultima stagione della serie medica di culto, in arrivo in streaming il 27 novembre. Nel video si possono vedere nuove sequenze dell'atteso progetto diretto da Lars von Trier, presentato in anteprima a Venezia 2022. I titoli degli episodi di The Kingdom Exodus sono Halmar (27 novembre), The Congress Dances (4 dicembre), Big Brother (11 dicembre), Barbarossa (18 dicembre) e Exodus (25 dicembre). Sulla piattaforma arriveranno anche le prime due stagioni, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 27 novembre debutterà su Mubi The, l'ultimo capitolo dell'opera divon, ecco il nuovo. Mubi ha condiviso il nuovodi The, terza e ultima stagione della serie medica di culto, in arrivo in streaming il 27 novembre. Nel video si possono vedere nuove sequenze dell'atteso progetto diretto davon, presentato in anteprima a Venezia 2022. I titoli deglidi Thesono Halmar (27 novembre), The Congress Dances (4 dicembre), Big Brother (11 dicembre), Barbarossa (18 dicembre) e(25 dicembre). Sulla piattaforma arriveranno anche le prime due stagioni, ...

BingyNews : Kingdom of the Planet of the Apes: La produzione del film sta per iniziare - Screenweek : #TheKingdomExodus il trailer ufficiale della nuova serie di #LarsVonTrier - iceh4art : qualcun* che ha letto “kingdom of the wicked” mi sa dire se ha vibes autunnali? perché voglio troppo leggerlo ma vo… - expatita86 : @RiccardoTrezzi La situazione è ampiamente differente Riccardo, ricordiamoci che la lead the Labours non è che cosa… - pete07410176 : RT @rositarossi88: ??Che dite..le tolgo??? @stu007gots @milf_club @assman3pt0 @Booty_Kingdom_ @coach0302 @gals_nude @fssandmore @100… -