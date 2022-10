Tennistavolo | colpaccio dell’Italia ai Mondiali a squadre! Le azzurre battono il Brasile di Bruna Takanashi!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’Italia ha vinto la seconda partita in programma deia squadre di, rassegna che si sta svolgendo in questi giorni in Cina in quel di Chengdu. Il High Technology Zone Sports Center, stadio scelto per tutte le competizioni, sorride alle, abili a primeggiare per 3 a 1 contro il(testa di serie n. 2 del Gruppo 3). Giorgia Piccolin (n. 70 del ranking), Nicole Arlia (n. 131) e Debora Vivarelli (n. 160) hanno ottenuto la prima gioia del torneo, un successo importantissimo all’interno del gruppo 3. Le sudamericane hanno provato ad impensierire le italiane nel secondo set prima di cedere piegarsi alle avversarie nella terza e nella quarta fase del match. L’incontro è iniziato con un netto 0-3 (8-11,8-11,5-11,0-0,0-0) a sfavore del. Laura Watanabe (n. 192) si è ...