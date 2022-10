Taranto Foggia 1-0 diretta testuale LIVE: termina il primo tempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Buongiorno a tutti gli appassionati del mondo del calcio, Il Pallone Gonfiato è pronto a tenervi compagnia nel raccontarvi il derby tra Taranto e Foggia, valido per la sesta giornata del Girone C di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 1 ottobre 2022) Buongiorno a tutti gli appassionati del mondo del calcio, Il Pallone Gonfiato è pronto a tenervi compagnia nel raccontarvi il derby tra, valido per la sesta giornata del Girone C di...

CalcioFoggiaoff : ?? ???? TI?E ? Finisce la prima frazione di gara allo #Iacovone #Taranto 1?? #Foggia 0?? #ForzaFoggia #StoConTe - CalcioFoggiaoff : 35' #TARFOG | ?0??-?0?? ?? Foggia in 10. Fallo da ultimo uomo di #Malomo rosso e calcio di rigore per il #Taranto… - Outsideisbliss : RT @DiMarzio: #SerieC | #Taranto-#Foggia e non solo: in diretta le partite della sesta giornata. Risultati e marcatori LIVE - DiMarzio : #SerieC | #Taranto-#Foggia e non solo: in diretta le partite della sesta giornata. Risultati e marcatori LIVE - CalcioFoggiaoff : ?? KI?K O?? ? È iniziata #Taranto vs #Foggia ?? #StoConte #ForzaFoggia #Satanelli #TARFOG Segui la cronaca del ma… -