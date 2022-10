Tante offerte TV con sconti imperdibili nel nuovo SOTTOCOSTO di MediaWorld (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, 1 ottobre 2022, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile sia online che in negozio la nuova iniziativa promozionale SOTTOCOSTO, che comprende un ampio numero di offerte interessanti su prodotti tecnologici delle categorie più disparate, inclusa una buona selezione di smart TV. In questa sede non verranno trattati gli sconti relativi ad altre categorie di prodotti, che sono già stati oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net: se interessati, non vi resta che visitare la pagina linkata. offerte TV del SOTTOCOSTO di MediaWorld (fino al 10 ottobre) Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, 1 ottobre 2022,— una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile sia online che in negozio la nuova iniziativa promozionale, che comprende un ampio numero diinteressanti su prodotti tecnologici delle categorie più disparate, inclusa una buona selezione di smart TV. In questa sede non verranno trattati glirelativi ad altre categorie di prodotti, che sono già stati oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net: se interessati, non vi resta che visitare la pagina linkata.TV deldi(fino al 10 ottobre) Prima di entrare nel merito delle singolepreviste da...

MaxFremps9 : @Sgnoogle @DanielMicheli9 @Anse1987 GeForce paghi il prezzo dei giochi tramite key a meno, esempio FIFA 22 uscito o… - booker186910 : @femmefleurie ovvio che mentre giravamo tra le varie offerte, ci siamo imbattuti in case che per poco non cadeva il… - rossmasp1960 : @deveraunseraunn @mariposa034 Guarda su Idealista, lì hanno tante offerte da tutti i prezzi. - PaoloITA67 : @Lorenzo41466352 @borghi_claudio Il RdC NON E' un sussidio per chi non vuol lavorare, abbiamo visto tante volte in… - LaTanadelLupo22 : Tante offerte sul tuo caffè preferito su -