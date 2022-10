Tale e quale, vince il finto Masini. Clamoroso: chi si nasconde sotto il trucco | Video (Di sabato 1 ottobre 2022) Un grande ritorno in tv, e molto fortunato. La prima puntata della nuova stagione di Tale e quale show, su Rai 1, vede il successo del "finto" Marco Masini. A vestire i panni del cantautore fiorentino, in un brano famosissimo del suo repertorio anni 90, T'innamorerai, è una vecchia conoscenza del pubblico televisivo, in particolar modo dei Talent show. I più appassionati (e ormai anche stagionati) lo avranno riconosciuto subito: Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi diventato famoso quasi 20 anni fa. Nel 2004 il cantante conquisto il giovane pubblico e la giuria dello show di Canale 5, aggiudicandosi sia il primo posto sia il premio della critica. Per lui sembrarono aprirsi le porte dello showbiz italiano e le stelle sembravano riservargli una fortunata carriera ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Un grande ritorno in tv, e molto fortunato. La prima puntata della nuova stagione dishow, su Rai 1, vede il successo del "" Marco. A vestire i panni del cantautore fiorentino, in un brano famosissimo del suo repertorio anni 90, T'innamorerai, è una vecchia conoscenza del pubblico televisivo, in particolar modo deint show. I più appassionati (e ormai anche stagionati) lo avranno riconosciuto subito: Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi diventato famoso quasi 20 anni fa. Nel 2004 il cantante conquisto il giovane pubblico e la giuria dello show di Canale 5, aggiudicandosi sia il primo posto sia il premio della critica. Per lui sembrarono aprirsi le porte dello showbiz italiano e le stelle sembravano riservargli una fortunata carriera ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - 1ValleCY : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale e qual… - TilaTila2020 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Partenza boom per Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman (Lux Vide), testa a testa con… - NDarghahi : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Partenza boom per Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman (Lux Vide), testa a testa con… - Giadaxo1 : Per il primo anno non ho visto Tale e Quale Show come molti altri.Ormai mettono gente solo per ridere come la Marin… -