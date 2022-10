Tale e Quale Show 2022, classifica prima puntata: vince Antonino nei panni di Marco Masini. Marini ultima, battuta pure da Paolantoni (Mahmood) e Cirilli (Blanco) (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonino nei panni di Marco Masini Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni (affiancato dal coach Gabriele Cirilli) sono i concorrenti scelti da Carlo Conti per salire sul palco della dodicesima edizione di Tale e Quale Show. Chi riuscirà a primeggiare su tutti i suoi avversari e a portarsi a casa il titolo di vincitore del 2o22, convincendo la giuria formata dalla veterana Loretta Goggi e da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un ‘giudice imitazione’ a rotazione? Scopriamo insieme, puntata dopo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 ottobre 2022)neidiElena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca,Spadaccino e Francesco(affiancato dal coach Gabriele) sono i concorrenti scelti da Carlo Conti per salire sul palco della dodicesima edizione di. Chi riuscirà a primeggiare su tutti i suoi avversari e a portarsi a casa il titolo di vincitore del 2o22, conndo la giuria formata dalla veterana Loretta Goggi e da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un ‘giudice imitazione’ a rotazione? Scopriamo insieme,dopo ...

