Tajani | stessi voti della Lega | vogliamo pari dignità nel governo

(Di sabato 1 ottobre 2022) "essere protagonisti del, siamo determinanti per la tenuta dele lo siamo stati per la vittoria del centrodestra.con lavisto che abbiamo ottenuto ...

Masquerade7012 : @Antonio_Tajani Gli amici tedeschi sono gli stessi che non ci hanno dato le mascherine. E guarda li capisco, fanno… - AntonCristofari : RT @band_sirens: @Antonio_Tajani Gli stessi tedeschi che si fottevano le mascherine. - SecondoPaulo : @Antonio_Tajani L'EU ci ha insegnato che è meglio soli che male accompagnati, ma chi non vuole imparare la lezione… - petroglio : RT @band_sirens: @Antonio_Tajani Gli stessi tedeschi che si fottevano le mascherine. - band_sirens : @Antonio_Tajani Gli stessi tedeschi che si fottevano le mascherine. -

Vogliamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo ottenuto glivoti alle elezioni, come ha detto oggi Berlusconi". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio, parlando con i ...Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a margine della visita al Villaggio di Coldiretti a Milano ha confermato le parole di Silvio ...con la Lega visto che abbiamo preso gli...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) - “Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamo pari dignità con la Lega, visto che abbiamo preso gli stessi voti. L’importante però sono i contenuti, non è una questione di poltrone”. Lo h ...