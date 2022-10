Tajani: “Forza Italia ha gli stessi voti della Lega, vogliamo pari dignità nel governo” (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO – “vogliamo essere protagonisti del governo, siamo determinanti per la tenuta del governo e lo siamo stati per la vittoria del centrodestra. vogliamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo ottenuto gli stessi voti alle elezioni, come ha detto oggi Berlusconi”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti al villaggio Coldiretti allestito in centro a Milano. Dunque per gli azzurri lo stesso numero di ministri della Lega? “Una posizione bilanciata è importante per dare il nostro contributo anche come anima popolare e moderata della coalizione, è per l’importanza del ruolo di Silvio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO – “essere protagonisti del, siamo determinanti per la tenuta dele lo siamo stati per la vittoria del centrodestra.con lavisto che abbiamo ottenuto glialle elezioni, come ha detto oggi Berlusconi”. Lo ha detto il coordinatore diAntonio, parlando con i giornalisti al villaggio Coldiretti allestito in centro a Milano. Dunque per gli azzurri lo stesso numero di ministri? “Una posizione bilanciata è importante per dare il nostro contributo anche come anima popolare e moderatacoalizione, è per l’importanza del ruolo di Silvio ...

