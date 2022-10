Superbonus 110%, il nuovo governo lo cambierà: ecco le ipotesi allo studio (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che è certo è che il Superbonus cambierà, ma c’è da capire come. Secondo le stime uscite nei giorni scorsi, il sussidio per le ristrutturazioni fissato al 110% sarebbe costato alle case dello Stato tra il 2020 e il 2021 circa 25 miliardi di euro. Ora, però, il nuovo esecutivo dovrà rimodularlo in considerazione delle critiche che erano state rivolte alla maxi-deduzione introdotta dal governo Conte, come ad esempio il fatto che non tiene conto del valore degli immobili e che ha comportato diverse difficoltà nell’applicazione ai condomini. Il risultato è stato che il Superbonus è diventato un affare per la classe medio-alta e ha portato all’esclusione di un’importante fascia di strutture. Fonti interne a Fratelli d’Italia hanno anticipato ad Ansa alcune delle opzioni che il ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Quello che è certo è che il, ma c’è da capire come. Secondo le stime uscite nei giorni scorsi, il sussidio per le ristrutturazioni fissato alsarebbe costato alle case dello Stato tra il 2020 e il 2021 circa 25 miliardi di euro. Ora, però, ilesecutivo dovrà rimodularlo in considerazione delle critiche che erano state rivolte alla maxi-deduzione introdotta dalConte, come ad esempio il fatto che non tiene conto del valore degli immobili e che ha comportato diverse difficoltà nell’applicazione ai condomini. Il risultato è stato che ilè diventato un affare per la classe medio-alta e ha portato all’esclusione di un’importante fascia di strutture. Fonti interne a Fratelli d’Italia hanno anticipato ad Ansa alcune delle opzioni che il ...

