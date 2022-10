Sui mezzi di informazione si parla di elezioni ogni 20 secondi (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sui mezzi di informazione non si parla che delle recenti votazioni politiche: da lunedì 29 agosto a mercoledì 28 settembre la parola “elezioni” ha ottenuto 135.829 citazioni sui nostri media, una ogni 20 secondi. In particolare, su radio e tv il termine è stato pronunciato una volta ogni 3 minuti e mezzo.Lo rileva il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.Prendendo in considerazione i dati relativi alle principali emittenti televisive e ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Suidinon siche delle recenti votazioni politiche: da lunedì 29 agosto a mercoledì 28 settembre la parola “” ha ottenuto 135.829 citazioni sui nostri media, una20. In particolare, su radio e tv il termine è stato pronunciato una volta3 minuti e mezzo.Lo rileva il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dalto.Prendendo in considerazione i dati relativi alle principali emittenti televisive e ...

