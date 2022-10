Su RaiTre il film che racconta Pietro Bartolo, medico del mare: la tv del 1° ottobre (Di sabato 1 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 1° ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Tu si que vales”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici. I telespettatori si potranno divertire vedendo le performances artistiche dei concorrenti e divertirsi con la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Tu si que vales”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici. I telespettatori si potranno divertire vedendo le performances artistiche dei concorrenti e divertirsi con la ...

