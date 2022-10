“Sto vivendo una favola” | Zerbin esaltato | cosa ha detto sul Napoli e la Nazionale

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nel pre-partita di-Torino, interviene Alessio, ala sinistra delpromosso dalla Primavera durante l’estate visti i buoni progressi durante i due ritiri degli azzurri, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato dall’intervista: Il mio momento una?“Come dici tu è una, è successo tutto velocemente. Credo di aver realizzato un po’ il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio. Credo che questo non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Bisogna migliorare ogni giorno, sempre di più, per cercare di far sempre meglio”. Alessioai microfoni di Dazn Così,, commenta con emozione lache sta, dimostrando la voglia di migliorare e di voler dare di più, anche per ...

