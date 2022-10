Stipendio docenti, arriva indennità per continuità didattica e sede di lavoro. Bianchi firma il decreto (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, hato ilcon i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti. L'articolo .

