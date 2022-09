Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto una storia | il gossip

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella Casa del GF Vip 7 non soltanto un ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma nel cast scelto fortemente da Alfonso Signorini potrebbe esserci anche un'ex compagna di De. In queste ore è esploso un vero e propriosul conduttore di Stasera Tutto è Possibile: pare cheDeunasegreta. Secondo i dettagli svelati, la relazione clandestina risalerebbe allo scorso anno, prima del terzo ritorno di fiamma tra Belen e. La conoscenza sarebbe stata tenuta lontana dagli occhi indiscreti, al riparo da malelingue e pettegolezzi vari.Deha corteggiato? ...