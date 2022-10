Star Wars: cosa ha detto Mark Hamill a Zelensky sulla Russia (Di sabato 1 ottobre 2022) Star Wars. Mark Hamill è un supporter di Volodymyr Zelensky e tiene a cuore la situazione dell’Ucraina. Nella giornata di ieri “è sceso in campo” puntando il dito contro la Russia e sposando definitivamente e in maniera ufficiale la causa ucraina. Mark, noto a tutti i fan di Guerre Stellari per aver interpretato Luke Skywalker, Leggi su starwarsnews (Di sabato 1 ottobre 2022)è un supporter di Volodymyre tiene a cuore la situazione dell’Ucraina. Nella giornata di ieri “è sceso in campo” puntando il dito contro lae sposando definitivamente e in maniera ufficiale la causa ucraina., noto a tutti i fan di Guerre Stellari per aver interpretato Luke Skywalker,

starwarsnewsit : Star Wars: cosa ha detto Mark Hamill a Zelensky sulla Russia - - NerdPool_IT : Star Wars: ecco il ruolo che Christian Bale vorrebbe interpretare! - - ex_pupazziello : ancora non capisco perché debbano avere sembianze umane nel senso, anche il microonde è un robot, fa tremila cose i… - beboguidetti : @Labbaronessa Ne approfitto per dire che non ho mai visto Star Wars e me lo rivendico. - elisacm_ : @br____ix stesso genere + star wars ha gli stessi anni di mio nonno -