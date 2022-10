Star Wars: Christian Bale rivela quale ruolo vorrebbe interpretare nella saga (Di sabato 1 ottobre 2022) Christian Bale ha svelato quale ruolo vorrebbe interpretare nella saga di Star Wars, di cui è da sempre un grande fan. Christian Bale ha recitato in progetti della Marvel e della DC, ma non ha ancora avuto modo di mettersi alla prova con l'universo di Star Wars. L'attore ha ora rivelato che c'è una parte in quel mondo a cui è interessato e che potrebbe convincerlo a recitare nella saga. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il premio Oscar Christian Bale ha infatti parlato di una divertente scena di Guerre stellari dichiarando: "Tutto quello che ho ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 ottobre 2022)ha svelatodi, di cui è da sempre un grande fan.ha recitato in progetti della Marvel e della DC, ma non ha ancora avuto modo di mettersi alla prova con l'universo di. L'attore ha orato che c'è una parte in quel mondo a cui è interessato e che potrebbe convincerlo a recitare. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il premio Oscarha infatti parlato di una divertente scena di Guerre stellari dichiarando: "Tutto quello che ho ...

ex_pupazziello : ancora non capisco perché debbano avere sembianze umane nel senso, anche il microonde è un robot, fa tremila cose i… - beboguidetti : @Labbaronessa Ne approfitto per dire che non ho mai visto Star Wars e me lo rivendico. - elisacm_ : @br____ix stesso genere + star wars ha gli stessi anni di mio nonno - ddeonuqt : @lovingsoka star wars avatar le colonne sonore dei film (?) - holofaerie_ : RT @starryerim: DIMENTICAVO star wars, le ship moralmente dubbie, il punk, fare audio lunghi (che apprezzo), tenere le cose in ordine, gli… -