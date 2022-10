Stage giovani- Di Berardino: “Al lavoro per la sicurezza degli studenti impegnati nell’alternanza tra scuola e lavoro” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Il Protocollo sottoscritto dalla Regione Lazio, Spresal, Inail, Ispettorato interregionale del lavoro, Ufficio scolastico regionale e parti datoriali, sindacati, rappresenta un impegno concreto di tutte le parti coinvolte per garantire la salute e la sicurezza nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Fino a quando a livello nazionale non cambierà la normativa sui PTCO, noi nel Lazio aumentiamo i controlli e l’impegno per garantire la sicurezza dei giovani studenti, un dovere al quale non vogliamo e possiamo sottrarci.Un impegno preso proprio in occasione della prima Giornata Regionale per la Salute e sicurezza sul lavoro del 1 ottobre 2022 istituita con legge ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) “Il Protocollo sottoscritto dalla Regione Lazio, Spresal, Inail, Ispettorato interregionale del, Ufficio scolastico regionale e parti datoriali, sindacati, rappresenta un impegno concreto di tutte le parti coinvolte per garantire la salute e lanella realizzazione dei percorsi di alternanza. Fino a quando a livello nazionale non cambierà la normativa sui PTCO, noi nel Lazio aumentiamo i controlli e l’impegno per garantire ladei, un dovere al quale non vogliamo e possiamo sottrarci.Un impegno preso proprio in occasione della prima Giornata Regionale per la Salute esuldel 1 ottobre 2022 istituita con legge ...

