Spari vicino al parco giochi | ferito Sirica ‘O Pazz Oscuro il movente

Scene da far West ieri a Sarno dove un uomo è stato colpito da uno schiaffo, poi ha affrontato il suo aggressore con una pistola esplodendo almeno sette colpi di cui due andati a segno. ferito alle gambe il sarnese di 58 anni Francesco Sirica, alias 'o Pazz e parente dei Serino, individuato l'uomo (si è reso irreperibile) che ha impugnato l'arma ed ha colpito il rivale. Si tratta di una persona di mezza età. Indagano gli agenti della Polizia del commissariato di Sarno agli ordini del vicequestore Antonio Capaldo giunti sul posto insieme ai carabinieri della locale Stazione. Sirica è stato trasportato urgentemente nel vicino ospedale "Martiri di Villa Malta": i sanitari lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico agli arti inferiori e non temono per la sua vita. E' accaduto nel pomeriggio di ieri ...

