Spalletti | «Se giocava Raspadori o Simeone vincevamo lo stesso | basta con il gioco di titolari e riserve»

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria contro il Torino Segnale da grande squadra? «Sì, è un segnale che siamo riusciti a direzionare noi all’inizio la gara e portarla dove abbiamo più qualità noi. Loro ci han tentato, a fine primo tempo e inizio secondo. Dove noi non siamo riusciti più a creare scambio sulla metà campo che ti desse la possibilità di andare oltre la linea difensiva, come successo ad Anguissa sul secondo gol suo. All’inizio di gara siamo stati bravi a palleggiare bene anche se possiamo ancora fare bene perché dei palloni che abbiamo perso ci sono e c’è stata piglia nostra in determinati momenti. Poi diventa difficile, dicono che la squadra è calata alla fine del primo tempo, ma non sono calati, sono loro che sono forti. Dovevamo esser bravi nello stretto e poi andare a fargli male con ...