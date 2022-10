Spalletti: “Kvara è fortissimo, ma oggi l’ho richiamato per un preciso motivo” (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante le interviste post partita di DAZN è intervenuto ai microfoni il mister del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri è stato interrogato sulla partita e sulle difficoltà riscontrate nel secondo tempo contro il Torino. Queste le parole di Spalletti nel post partita: “Siamo stati superlativi nella prima mezz’ora, abbiamo fatto benissimo sotto l’aspetto della gestione ma non ce l’abbiamo fatta a stare al passo per le loro qualità. Ci hanno pressato forte con i quinti e sono andati uomo contro uomo. Due dei tre gol sono andati in campo aperto ma per liberarlo è difficilissimo. Su Kvaratskhelia: “l’ho richiamato perché siamo arrivati un po in ritardo sui terzini quando gli avversari costruiscono a 4 i terzini vanno sul quinto e se il portiere esce il quinto sulla parte opposta si ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante le interviste post partita di DAZN è intervenuto ai microfoni il mister del Napoli Luciano. Il tecnico degli azzurri è stato interrogato sulla partita e sulle difficoltà riscontrate nel secondo tempo contro il Torino. Queste le parole dinel post partita: “Siamo stati superlativi nella prima mezz’ora, abbiamo fatto benissimo sotto l’aspetto della gestione ma non ce l’abbiamo fatta a stare al passo per le loro qualità. Ci hanno pressato forte con i quinti e sono andati uomo contro uomo. Due dei tre gol sono andati in campo aperto ma per liberarlo è difficilissimo. Sutskhelia: “perché siamo arrivati un po in ritardo sui terzini quando gli avversari costruiscono a 4 i terzini vanno sul quinto e se il portiere esce il quinto sulla parte opposta si ...

realvarriale : 6A vittoria consecutiva per @sscnapoli che ricomincia come aveva finito.40 minuti perfetti e 3 gol contro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Spalletti: 'Siamo stati superlativi nei primi 40 minuti, Kvara ha una qualità di attaccare stratosferica… - sscalcionapoli1 : Spalletti a Dazn: “Gioco asfissiante uomo su uomo, ma due gol su tre arrivano così. Su Kvara…”… - Enzolott : RT @realvarriale: 6A vittoria consecutiva per @sscnapoli che ricomincia come aveva finito.40 minuti perfetti e 3 gol contro @TorinoFC_1906… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Spalletti: 'Siamo stati superlativi nei primi 40 minuti, Kvara ha una qualità di attaccare stratosferica… -