Spal-Genoa, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Spal-Genoa in campo oggi alle ore 14:00, match valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Trasferta non semplicissima per il Grifone che dovrà vedersela con la Spal di mister Roberto Venturato che nelle ultime due partite giocate in casa sul campo del Paolo Mazza ha sconfitto Cagliari e Venezia. Rossoblù ancora distanti dalla forma migliore, potenziale elevatissimo per la rosa di Alexander Blessin che pur avendo giocatori di assoluta qualità a disposizione, fatica a trovare continuità. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la diretta tv. Il momento della Spal Vicari, Spal (credit foto: pagina Facebook Spal)Estensi padroni di casa serali attualmente decimi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)in campo oggi alle ore 14:00, match valido per la settima giornata del campionato diB. Trasferta non semplicissima per il Grifone che dovrà vedersela con ladi mister Roberto Venturato che nelle ultime due partite giocate in casa sul campo del Paolo Mazza ha sconfitto Cagliari e Venezia. Rossoblù ancora distanti dalla forma migliore, potenziale elevatissimo per la rosa di Alexander Blessin che pur avendo giocatori di assoluta qualità a disposizione, fatica a trovare continuità. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv. Il momento dellaVicari,(credit foto: pagina Facebook)Estensi padroni di casa serali attualmente decimi in ...

zazoomblog : Spal-Genoa in tv: data orario e diretta streaming Serie B 2022-2023 - #Spal-Genoa #orario #diretta - buoncalcio : #RassegnaStampa dell’1 Ottobre, le probabili formazioni di #SpalGenoa - buoncalcio : #SpalGenoa, Mario Ponti presenta i prossimi avversari del Grifone - pianetagenoa : LIVE VIDEO, Spal-Genoa: commenti in 'La voce del Patrone rossoblù' e ne 'Il Salotto del Grifone' con Francesco Bega… - PSGInMyBlood : RT @chaleeboh3131: SOCCER MATCHES 10/1/22: SEGUNDA DIVISION: VILLARREAL II VILLARREAL II/BURGOS OVER 2 GOALS SERIE A: INTER MILAN AC MILAN… -