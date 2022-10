Sorpresa Reggina | Brescia tiene il passo Il punto sul campionato cadetto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 ottobre 2022) Prima in classifica, miglior difesa, attacco più prolifico. La grandedelè senza ombra di dubbio laallenata da Filippo Inzaghi. Quindici punti in sei partite e vetta della graduatoria in coabitazione proprio con quelche pochi mesi fa ha silurato il Superpippo nazionale con “una fredda e-mail senza nemmeno una telefonata”. Attardate le grandi favorite di inizio stagione. A Genoa (11) e Cagliari (10) mancano le reti dei rispettivi centravanti, Coda e Lapadula, ancora fermi a quota uno. Nel pomeriggio odierno si giocherà la parte più corposa del settimo turno: i calabresi impegnati a Modena, la leonessa in quel di Bari. Nell’anticipo di ieri sera il Cosenza si è imposto 3-1 sul Como. Domenica il “nuovo” Benevento di Fabio Cannavaro chiuderà la giornata ...