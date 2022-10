Sondaggi politici, Lula al 50%: domani si vota, l'ex presidente a un passo dalla vittoria (Di sabato 1 ottobre 2022) Sondaggi politici: Lula è al rush finale, il primo turno delle elezioni politiche in Brasile si terrà domani e l'ex presidente è dato al 50% dei consensi contro il presidente uscente Jair Bolsonaro, ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022)è al rush finale, il primo turno delle elezioni politiche in Brasile si terràe l'exè dato al 50% dei consensi contro iluscente Jair Bolsonaro, ...

MauroV1968 : Le distorsioni percettive sugli esiti del voto causate dai sondaggi - globalistIT : - varljien : @Corriere se fossero veri i sondaggi che pubblicate sicuramente draghi avrebbe costruito un partito ed avrebbe vint… - MPanarari : RT @PaoloNataleMi: I giudizi sulle vittorie e sulle sconfitte si fanno ormai sulla base dei sondaggi, non dei veri risultati elettorali. E… - dax02120528 : @szampa56 @CarloCalenda Nel Pd e a Sx in molte occasioni importanti politici storici non sono stati eletti a differ… -