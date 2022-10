Social sotto accusa: "14enne morta per autolesionismo condizionata dai contenuti online" (Di sabato 1 ottobre 2022) Una ragazza britannica di 14 anni, Molly Russell , è morta nel 2017 per un atto di autolesionismo mentre soffriva degli «effetti negativi dei contenuti online» . Lo ha affermato il coroner Andrew Walker... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 ottobre 2022) Una ragazza britannica di 14 anni, Molly Russell , ènel 2017 per un atto dimentre soffriva degli «effetti negativi dei» . Lo ha affermato il coroner Andrew Walker...

