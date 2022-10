Social Film Festival ArTelesia, a Benevento bagno di folla per gli attori di “Mare Fuori” – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Proseguono tra alti e bassi le serate del Social Film Festival ArTelesia, giunto alla sua 14esima edizione. Allo scarso pubblico presente agli incontri con Violante Placido e Lodo Guenzi ha fatto riscontro un autentico bagno di folla per il cast della fortunata serie tv “Mare Fuori” – erano presenti Matteo Paolillo, Antonio Orefice e Artem – tale da gremire il Teatro San Marco in ogni ordine di posti. I tre neo-attori hanno raccontato al pubblico di Benevento l’esperienza vissuta in una delle fiction più amate ed apprezzate degli ultimi anni, soffermandosi sulle differenze esistenti tra il personaggio interpretato e la propria vita privata. Pur se ascoltandoli si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Proseguono tra alti e bassi le serate del, giunto alla sua 14esima edizione. Allo scarso pubblico presente agli incontri con Violante Placido e Lodo Guenzi ha fatto riscontro un autenticodiper il cast della fortunata serie tv “” – erano presenti Matteo Paolillo, Antonio Orefice e Artem – tale da gremire il Teatro San Marco in ogni ordine di posti. I tre neo-hanno raccontato al pubblico dil’esperienza vissuta in una delle fiction più amate ed apprezzate degli ultimi anni, soffermandosi sulle differenze esistenti tra il personaggio interpretato e la propria vita privata. Pur se ascoltandoli si ...

anteprima24 : ** Social Film Festival ArTelesia, a #Benevento bagno di folla per gli attori di 'Mare Fuori' - VIDEO **… - GAngrilli : @GavinoSanna1967 @LuiNardi Film, intrattenimento, media, social tutto filoUsa, non potevamo aspettarci troppo altro di diverso... - MrsShelbygirl : comunque io ormai potrei benissimo vivere senza accendere la tv: per le notizie ci sono i social, musica c’è spotif… - bianca_cappa : Versione social dello storico film “Non guardarmi non ti sento”. Io bollita come sempre! - ViviCampania : Social Film Festival Artelesia: tutti pazzi per i protagonisti di ‘Mare Fuori’ - -