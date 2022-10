Signorini tradito al GF Vip | la gieffina pronta ad abbandonare la Casa

(Di sabato 1 ottobre 2022) Alfonsoè statoal Grande Fratello Vip proprio da lei. La vippona èadlapiù spiata d’Italia. Alfonsoper questa settima edizione del GF Vip 7 ha fortemente voluto tutti i vipponi che fanno parte dellapiù spiata d’Italia. Per alcuni si è particolarmente battuto in quanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Difatti quest'ultima ha rivelato ad Alfonsodi aver scoperto il suo ex marito a letto ... Ospite messo in difficoltà dalla conduttrice: 'E tu hai mai' Successivamente Barbara d'Urso ...... salviamo il colloquio tra Ciacci e Alfonso. Tema: la sieropositività. Con pacatezza, il ... Poi lui mi hanon una, due volte, e l'ho perdonato. La terza volta è finita'. Poi con grande ...Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, Adriana Volpe torna nella Casa e incontra Giovanni Ciacci che parla della sua sieropositività ...Tra lei e la parola amore c’è un’altra parola: “Tradimento” afferma Alfonso Signorini annunciando la VIP Patrizia Rossetti. Negli scorsi giorni Patrizia si è aperta con i suoi compagni di avventura in ...