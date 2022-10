Si allontana da casa e minaccia suicidio: salvato dai carabinieri (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era allontanato da casa dopo una lite in famiglia. Aveva minacciato il suicidio ed era scomparso senza dare più alcuna notizia. Lo ha salvato a Napoli un appuntato dei carabinieri che però, dopo innumerevoli tentativi, è riuscito ad ‘agganciare’ il suo telefonino tenendo una conversazione con l’uomo per oltre 40 minuti, fino a quando è riuscito a convincerlo a tornare. Protagonista della vicenda è un uomo di 40 anni che si era allontanato da casa dopo una discussione con la sua compagna. I familiari si sono allarmati ed hanno allertato i carabinieri. Avviate le ricerche per giorni non c’è stato il risultato sperato fino a quando dai computer degli investigatori risulta essere finalmente acceso. A ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi erato dadopo una lite in famiglia. Avevato iled era scomparso senza dare più alcuna notizia. Lo haa Napoli un appuntato deiche però, dopo innumerevoli tentativi, è riuscito ad ‘agganciare’ il suo telefonino tenendo una conversazione con l’uomo per oltre 40 minuti, fino a quando è riuscito a convincerlo a tornare. Protagonista della vicenda è un uomo di 40 anni che si erato dadopo una discussione con la sua compagna. I familiari si sono allarmati ed hanno allertato i. Avviate le ricerche per giorni non c’è stato il risultato sperato fino a quando dai computer degli investigatori risulta essere finalmente acceso. A ...

