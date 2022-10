Serie B LIVE: Bari 2-0 e Genoa e Cagliari 1-0. Pari Reggina, Palermo sotto (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il successo del Cosenza contro il Como, continua la settimana giornata di campionato. Alle 14 buona parte del programma: fari puntati sul... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il successo del Cosenza contro il Como, continua la settimana giornata di campionato. Alle 14 buona parte del programma: fari puntati sul...

rtl1025 : ??? A RTL 102.5 #CanYaman parla del suo personaggio e della sua prima serie tv in italiano #ViolaComeIlMare @LuxVide… - rtl1025 : ??? Oggi a RTL 102.5 @frachillemi___ e l'AD della @LuxVide, @luca_bernabei per parlarci della serie tv… - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Genoa e Sudtirol in vantaggio, raddoppia il Bari - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Cagliari-#Venezia (1-0), fulmine di #Mancosu su punizione e rossoblu in vantaggio - sportli26181512 : Napoli-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazi… -