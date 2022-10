Serie A probabili formazioni LIVE: ok Dybala e Immobile, Pioli perde anche Messias (Di sabato 1 ottobre 2022) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: infermeria affollata, difesa a quattro per Gasperini.Probabile formazione: Sportiello; Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Ederson, Malinovskyi; Hojlund.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Musso, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Zapata.In dubbio: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: solo Barrow è assente, in difesa coppia Posch-LucumiProbabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Sansone, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: infermeria affollata, difesa a quattro per Gasperini.Probabile formazione: Sportiello; Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Ederson, Malinovskyi; Hojlund.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Musso, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Zapata.In dubbio: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: solo Barrow è assente, in difesa coppia Posch-LucumiProbabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Sansone, ...

