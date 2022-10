Serie A, c’è Inter-Roma: le formazioni ufficiali (Di sabato 1 ottobre 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Roma Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Roma nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 22/23. Da pochi minuti, Simone Inzaghi e Salvatore Foti (vice di Mourinho, squalificato), hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Roma, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 24 Onana, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic.Allenatore: Simone ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) LediTutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match valido per l’ottava giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti, Simone Inzaghi e Salvatore Foti (vice di Mourinho, squalificato), hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 24 Onana, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic.Allenatore: Simone ...

