Serena Rossi | si è conciata così per accompagnare il figlio a scuola | look incredibile

Un look sorprendente per Serena Rossi, pronta ad accompagnare il suo bambino a scuola. Serena Rossi sta tornando in tv, finalmente, con la seconda stagione dell'amatissima Mina Settembre, un'assistente sociale nonché 'angelo custode' del Rione Sanità, pronta a salvare il mondo in qualsiasi momento. La messa in onda è prevista a partire, da domenica 2 ottobre, in prima serata, su Rai Uno, come dichiara il comunicato dell'Ufficio Stampa Rai. Serena Rossi – Altranotizia.it-(Fonte: Google)Dismesse le vesti da attrice, riassume quelle da madre amorevole. Difatti, in queste ultime ore, è stata 'colta in flagrante' in procinto di accompagnare il figlio alla scuola materna, ...

