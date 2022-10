Se la carneficina della guerra russa colpisce le truppe del Cremlino (Di sabato 1 ottobre 2022) Volto di ghiaccio, bocca di fiele. Vladimir Putin inscena al Cremlino tre inganni in uno contemporaneamente: violenta l’Ucraina e l’accusa di aggressione; parla di pace e programma l’inferno nucleare; manda al macello i suoi soldati, ma li costringe a procurarsi kit di pronto soccorso. L’enfasi imperialista di frasi della serie “stiamo combattendo per una grande Russia storica” si infrange sulla tragedia quotidiana della inarrestabile ritirata dei reparti di Mosca, circondati dalle truppe di Kiev a Lyman ed a Yampil, snodi strategici insieme a quelli di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, che paradossalmente, negando l’evidenza al cospetto del mondo, il presidente russo annette soltanto virtualmente alla Federazione. I militari ucraini hanno riconquistato diverse località a est di Lyman crocevia ferroviario dell’intera ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Volto di ghiaccio, bocca di fiele. Vladimir Putin inscena altre inganni in uno contemporaneamente: violenta l’Ucraina e l’accusa di aggressione; parla di pace e programma l’inferno nucleare; manda al macello i suoi soldati, ma li costringe a procurarsi kit di pronto soccorso. L’enfasi imperialista di frasiserie “stiamo combattendo per una grande Russia storica” si infrange sulla tragedia quotidianainarrestabile ritirata dei reparti di Mosca, circondati dalledi Kiev a Lyman ed a Yampil, snodi strategici insieme a quelli di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, che paradossalmente, negando l’evidenza al cospetto del mondo, il presidente russo annette soltanto virtualmente alla Federazione. I militari ucraini hanno riconquistato diverse località a est di Lyman crocevia ferroviario dell’intera ...

