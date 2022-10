Scherma | Giorgio Scarso nuovo Presidente EFC | “Un premio al prestigio dell’Italia”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022)è ildella Confederazione Europea di. “Il successo della mia candidatura è un significativo riconoscimento al ruolo svolto dall’Italia nel movimento schermistico internazionale, unal suoe alla sua credibilità” ha dichiarato al termine del Congresso Straordinario per l’elezione del vertice dell’EFC tenutosi oggi a Varsavia. “Aver guidato una grande Federazione come quella italiana rappresenta sicuramente un’esperienza molto importante, che porterò con me sarà preziosa in questa nuova sfida alla Presidenza della Confederazione – ha aggiunto– Lavoreremo per laeuropea con entusiasmo e senso d’appartenenza, affinché nel Vecchio Continente il nostro movimento possa ...