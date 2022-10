Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “E’ finita l’era Salvini nella Lega? Non ancora | nel nuovo governo potrà fare il Renzi di turno”

(Di sabato 1 ottobre 2022) “E’all’interno della? Non: intanto perché non ci sono alternative e poi perché, nel, puòildi”. Così Andreanel suo primo intervento come ospite fisso della nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, riguardo al ruolo del segretario della, uscito sconfitto dalle ultime elezioni, main grado di esercitare il peso della sua leadership all’interno del partito. “è il grande sconfitto di questa tornata elettorale insieme a ...

Nicola Porro

...il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri ospite di '&Disaccordi' , il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea, a ...Così Marco Travaglio nel suo primo intervento alla nuova stagione di '&Disaccordi' , il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea, a proposito ... La figuraccia di Scanzi nel 2017: “Meloni, prendi il 5%. Non vai da nessuna parte” “Il Pd Spero che si sciolga. È un partito mai nato”. Così Marco Travaglio nel suo primo intervento alla nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi ...Accordi e Disaccordi stasera chi sono gli ospiti puntata di venerdì 30 settembre 2022. I temi oggi. Dove in streaming online, quando replica ...