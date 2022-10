Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, PEI, pensioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Le Scadenze del mese di Ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni organi collegiali, la revisione del PTOF, il nuovo PEI e la domanda di pensionamento docenti e ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledel mese diriguardano la, le, la revisione del, il nuovo PEI e la domanda di pensionamento docenti e ATA. L'articolo .

InfoFiscale : Scadenze fiscali ottobre 2022, dalla cessione del credito al modello 770: il calendario completo - Ubimayor_64 : RT @PassepartoutSpa: ?? SCADENZE FISCALI OTTOBRE 2022 ?? ? Come ogni inizio mese ecco la checklist dei principali appuntamenti con il fisco.… - SynergySrl3 : RT @PassepartoutSpa: ?? SCADENZE FISCALI OTTOBRE 2022 ?? ? Come ogni inizio mese ecco la checklist dei principali appuntamenti con il fisco.… - PassepartoutSpa : ?? SCADENZE FISCALI OTTOBRE 2022 ?? ? Come ogni inizio mese ecco la checklist dei principali appuntamenti con il fis… - DiSSGeA_UniPD : ??Le scadenze per preimmatricolazioni e immatricolazioni al Corso di Laurea triennale in Storia sono state prorogate… -