Saudati: 'Assenze? A Empoli se gioca come sa il Milan vince facile' (Di sabato 1 ottobre 2022) A un certo punto si lascia scappare la frase da titolo. Il flash di ciò che ha significato stare lì: 'Il 'mio' Milan è stato l'El Dorado del pallone'. E se la ride. Luca Saudati, 44 anni, una vita da ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) A un certo punto si lascia scappare la frase da titolo. Il flash di ciò che ha significato stare lì: 'Il 'mio'è stato l'El Dorado del pallone'. E se la ride. Luca, 44 anni, una vita da ...

'La Technical Soccer Saudati è diventata il mio lavoro. Sto lì quasi tutto il giorno e sa cosa le dico Non mi stanco'. E infatti risponde dal campo. Saudati è uno di quelli da 'fútbol y nada más'.