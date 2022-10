Sanremo assegnato con un bando pubblico? La Rai potrebbe perdere il Festival (Di sabato 1 ottobre 2022) La Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo? Da sempre il Festival di Sanremo è uno degli eventi più seguiti al mondo, e senza dubbio anno dopo anno milioni di persone attendono l’arrivo della kermesse musicale, che è ormai un’istituzione. Come sappiamo al momento sono in corso i preparativi per la prossima edizione, che ancora L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 1 ottobre 2022) La Raiildi? Da sempre ildiè uno degli eventi più seguiti al mondo, e senza dubbio anno dopo anno milioni di persone attendono l’arrivo della kermesse musicale, che è ormai un’istituzione. Come sappiamo al momento sono in corso i preparativi per la prossima edizione, che ancora L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Secondo un servizio di Striscia la Notizia, 'in teoria, il Festival di #Sanremo dovrebbe essere assegnato con un ba… - alejk_o : RT @trash_italiano: Secondo un servizio di Striscia la Notizia, 'in teoria, il Festival di #Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando… - Gio55981465 : RT @trash_italiano: Secondo un servizio di Striscia la Notizia, 'in teoria, il Festival di #Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando… - Andre_Costa95 : RT @trash_italiano: Secondo un servizio di Striscia la Notizia, 'in teoria, il Festival di #Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando… - BennyShkurty : RT @trash_italiano: Secondo un servizio di Striscia la Notizia, 'in teoria, il Festival di #Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando… -