San Severino Marche | l’ultimo saluto ad Alika Ogorchukwu a due mesi dall’uccisione La moglie | “Grande marito e grande padre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) La bara chiara con il corpo di, il venditore ambulante nigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanovail 29 luglio scorso, è arrivata al chiostro San Domenico di San. Accolta dalla comunità nigeriana che ha raggiunto oggi la cittadina marchigiana e dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il feretro è stato sistemato in un lato del chiostro al chiuso, a ridosso del palco dove saranno suonati e cantati brani musicali che accompagneranno la funzione religiosa. Lacrime e dolore sul volto di Charity Oriakhi, ladi. La donna è arrivata al chiostro San Domenico di San, dove si svolge il rito funebre, qualche minuto il feretro. In ...