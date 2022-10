San Severino Marche | ai funerali dell' ambulante ucciso il dolore della vedova | Alika era un grande marito e padre

(Di sabato 1 ottobre 2022)Ogorchukwu è morto a Civitanova il 29 luglio per mano di Filippo Ferlazzo. Le esequie eseguite con rito evangelico pentecostale

A sinistra Charity, la moglie di Alika La donna ha parlato prima che il feretro del marito venisse seppellito al cimitero dopo il funerale nel chiostro diDomenico, a. Presenti circa duecento persone in gran parte nigeriani, è mancata la comunità italiana. Erano presenti peril vicesindaco Vanna Bianconi, il consigliere comunale Francesco ...Funerali che si sono svolti oggi aMarche, con il rito evangelico pentecostale. "Alika - ha scritto ancora la moglie - era un buon uomo e noi, la sua famiglia, sentiremo sempre la sua ...SAN SEVERINO – La bara chiara con il corpo di Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanova Marche il 29 luglio scorso, è arrivata al chiostro San Domenico di ...