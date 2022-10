Salute mentale – Marchetti: piano Regione Lazio è spot elettorale (Di sabato 1 ottobre 2022) Salute mentale – Marchetti: piano Regione Lazio è solo spot elettorale – “Nonostante l’aumento costante ed esponenziale dei problemi psicosociali, che colpiscono soprattutto le fasce giovanili, la Regione non intende apportare alcuna modifica al budget economico per la cura del disagio psichiatrico e per il reinserimento”. A lanciare l’accusa è Paola Marchetti (nella foto), presidente di Fenascop Lazio, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per minori e adulti. I rappresentanti di Fenascop Lazio hanno incontrato lo scorso 28 settembre la Regione e FederLazio, in rappresentanza ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)è solo– “Nonostante l’aumento costante ed esponenziale dei problemi psicosociali, che colpiscono soprattutto le fasce giovanili, lanon intende apportare alcuna modifica al budget economico per la cura del disagio psichiatrico e per il reinserimento”. A lanciare l’accusa è Paola(nella foto), presidente di Fenascop, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per minori e adulti. I rappresentanti di Fenascophanno incontrato lo scorso 28 settembre lae Feder, in rappresentanza ...

