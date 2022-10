“Salta la puntata” Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri assente in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022)dallo: a riportarlo sono le ultime indiscrezioni sul dating show. Una notizia che arriva al termine di una settimana molto complicata per il cavaliere tarantino finito sotto la lente d’ingrandimento dei fan per il suo tira a molla con Federica Aversano. Nel corso delle prime puntatesi è avvicinato a Federica, ma è stato messo prontamente in guardia da Maria De Filippi: se vuole conoscerla deve passare al Trono Classico. Un out out bello e buono visto che la decisione di seguire Federica farebbe dinon più un cavaliere, bensì un corteggiatore. Qualora la tronista decidesse di eliminarlo, lui se ne tornerebbe dritto dritto a casa. Cosa che secondo i telespettatori non sembra ...