Salernitana, Nicola: “Lovato può giocare. Ritiro Ribéry? Parlerà a breve” (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo, partita importante per i campani dopo il brutto k.o. interno contro il Lecce. Queste le parole a proposito del lavoro svolto durante la sosta: “La sosta è servita per ritoccare forza, potenza aerobica, lavorando dal punto di vista fisico, analizzando al meglio la raccolta dati gps che facciamo solitamente“. Ecco il pensiero sull’avversario di domani: “Mi aspetto una gara contro un avversario che è quello che si conosce da anni, ha un gioco consolidato anche se ha aumentato la ricerca dell’attacco alla profondità rispetto al predecessore. Dovremo essere molto bravi a dare ritmo al gioco e creare presupposti per una prestazione intensa anche dal punto di vista fisico, migliorando le superiorità numerica in ogni zona del ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore della, Davide, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo, partita importante per i campani dopo il brutto k.o. interno contro il Lecce. Queste le parole a proposito del lavoro svolto durante la sosta: “La sosta è servita per ritoccare forza, potenza aerobica, lavorando dal punto di vista fisico, analizzando al meglio la raccolta dati gps che facciamo solitamente“. Ecco il pensiero sull’avversario di domani: “Mi aspetto una gara contro un avversario che è quello che si conosce da anni, ha un gioco consolidato anche se ha aumentato la ricerca dell’attacco alla profondità rispetto al predecessore. Dovremo essere molto bravi a dare ritmo al gioco e creare presupposti per una prestazione intensa anche dal punto di vista fisico, migliorando le superiorità numerica in ogni zona del ...

sportface2016 : #Salernitana, #Nicola: '#Lovato può giocare. Ritiro #Ribery? Parlerà a breve' - granatissimi : Sassuolo-Salernitana, Nicola: 'Mai perdere il gusto della sfida' - Sal_FuoriSede : ?? Indicazioni di Davide Nicola nella conferenza stampa odierna: ???? Out #Bohinen, il giocatore sta bene ma si è aff… - sportli26181512 : Nicola: 'Dobbiamo essere ambiziosi. Lovato recupera, altri due no' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Nicola: “Noi ambiziosi, voglio sempre il massimo. ok Lovato, Bohinen…” -