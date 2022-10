Sabato 1 Ottobre 2022 Sky Cinema, Full Time - Al cento per cento (Di sabato 1 ottobre 2022) Petra 2 - Un basTimento carico di risoPaola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. La morte di un senzatetto costringe Petra e Antonio a confrontarsi con una spietata realta'.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema 4K ore 21.15/canale... Leggi su digital-news (Di sabato 1 ottobre 2022) Petra 2 - Un basnto carico di risoPaola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. La morte di un senzatetto costringe Petra e Antonio a confrontarsi con una spietata realta'.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY4K ore 21.15/canale...

RadioR101 : È ufficiale???? @GiuliaSalemi93 entra a fare parte della grande famiglia di R101????? ?? Dal 1 ottobre, ogni sabato e… - Agenzia_Ansa : 'Facciamo sparire la Sclerosi multipla con un sacchetto di mele'. Questo l'appello lanciato da Aism, Associazione I… - ItaliaViva : Due serate insieme a @matteorenzi per parlare di politica e ringraziare tutti voi che avete sostenuto e votato per… - PATRIZIA953 : RT @ItaliaViva: Due serate insieme a @matteorenzi per parlare di politica e ringraziare tutti voi che avete sostenuto e votato per l'#Itali… - RadioGoldAl : Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 1° ottobre -