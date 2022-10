Russia, Gazprom interrompe forniture di gas all’Italia (Di sabato 1 ottobre 2022) Il flusso di gas russo verso l’Italia si è fermato. Con una breve nota Eni ha comunicato che oggi il colosso russo Gazprom non invierà più gas dal punto di ingresso del Tarvisio (dove arriva il gasdotto Tag, Trans Austria Gas Pipeline) Niente più gas all’Italia, cosa succede “A partire da oggi Gazprom non sta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Il flusso di gas russo verso l’Italia si è fermato. Con una breve nota Eni ha comunicato che oggi il colosso russonon invierà più gas dal punto di ingresso del Tarvisio (dove arriva il gasdotto Tag, Trans Austria Gas Pipeline) Niente più gas, cosa succede “A partire da ogginon sta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

