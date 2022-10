Ruba tre auto, scappa e uccide ciclista: arrestato 19enne, deliri contro gli agenti. 'Vogliono ammazzarmi' (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha Rubato tre automobili , poi è scappato, ha causato alcuni incidenti e infine ha travolto e ucciso un ciclista , un uomo di 67 anni: terrore questa mattina in provincia di Treviso , prima a Fonte e ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Hato tremobili , poi èto, ha causato alcuni incidenti e infine ha travolto e ucciso un, un uomo di 67 anni: terrore questa mattina in provincia di Treviso , prima a Fonte e ...

oggitreviso : San Zenone, ruba tre auto, uccide un ciclista, sperona un'auto dei Carabinieri e urla: 'Sta finendo il mondo'… - SoniaLaVera : RT @qn_carlino: Ruba tre auto e fugge, uccidendo un ciclista: 19enne piantonato in ospedale - allafruttasiamo : RT @ImolaOggi: Ruba tre auto, uccide un ciclista e sperona i carabinieri: 19enne in manette Ora il giovane è piantonato in ospedale, dove s… - infoitinterno : San Zenone, ruba tre auto, uccide un ciclista, sperona un'auto dei Carabinieri e urla - infoitinterno : Treviso, ruba tre auto e durante la fuga uccide un ciclista -