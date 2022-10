(Di sabato 1 ottobre 2022). Voleva essere un gestontico per coronare il loro amore, invece le cose hanno presa una piega decisamente insolita ed inaspettata. La protagonista di questa vicenda si chiama Gabriela Grajales e voleva stupire ilfacendogli ladiin uno dei luoghi più suggestivi, magici ed imponenti della Capitale. Fin qui nulla di strano se non fosse che il ragazzo all’udire quelle parole da parte della fidanzata siato a gambe levate. Leggi anche: Sophie Codegoni sulladi: ‘Non sapevo dell’anello, Basciano mi ha sorpresa’ Ladial Colosseo Con la propriaGabriela voleva stupire ile rompere il ...

CorriereCitta : Roma, si inginocchia e fa la proposta di matrimonio al fidanzato: lui si gira e scappa - floriana58asr : Roma s'inginocchia al suo imperatore. Auguri Capitano mio Capitano ???? -

... il più romantico che si possa trovare, poi, quando il partner meno se lo aspetta ci si... gabrielagrajall/TikTok Gabriela Grajales si trovava in vacanza ae mentre era intenta a ...Ha organizzato una grande festa all'Olimpico die in mezzo al campo hanno scoperto che ... L'influencer ha condiviso il momento in cui c'è il calciatore che ad un certo punto sie ...Trionfo di Renato Zero nel primo dei 6 concerti al Circo Massimo. Ospiti: Jovanotti, Morgan, Neri per Caso, Fabrizio Moro e Panariello ...